Freddo a Cesena, accensione del riscaldamento anticipata a martedì 7 ottobre

Come disposto dall’Ordinanza firmata questa mattina dal sindaco Enzo Lattuca, da domani, martedì 7 ottobre, in anticipo di qualche giorno rispetto alla data prevista (15 ottobre), sarà possibile accendere gli impianti di riscaldamento in edifici pubblici e privati, per un massimo di 7 ore al giorno, con una temperatura massima di 19 gradi. La decisione è stata assunta sulla base delle temperature registrate negli ultimi giorni e di quelle attese per i prossimi.

A partire dal 15 ottobre, fino al 15 aprile 2026, saranno in vigore le modalità ordinarie di accensione degli impianti di riscaldamento, per una durata consentita sino a 14 ore giornaliere tra le 5 del mattino e le 23.