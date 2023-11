Francesca Romana Perrotta oggi torna a Cesena per “cantare le donne”

Francesca Romana Perrotta continua a cantare le donne. Avviene oggi alle 16, al nuovo teatro Audax di Villa Chiaviche (via Cervese 2720) dove la cantautrice salentina, cesenate di adozione, presenta il concerto “Cantare le donne” imbracciando la sua chitarra e costruendo testi al femminile, dedicati a donne di ieri e di oggi, a donne “senza voce”, come emerge anche nel suo 4° affascinante album “Fuori dalle labbra”. Il concerto odierno acquista un’ulteriore atmosfera di suggestione e riflessione collegandosi alla Giornata antiviolenza di ieri, e si completa con la proiezione di immagini pittoriche di un artista salentino. Sul palco accompagna alle tastiere il romagnolo Cristian Albani, cantautore che vive a Cesenatico, pianista, compositore che attinge da vari stili musicali. Venerdì ha partecipato alla kermesse “Vai liscio, santa balera” nella tappa di San Pietro in Casale (Bo). Da sempre impegnata nel sociale, in difesa dei diritti delle donne, Francesca Romana Perrotta è stata premiata in tante manifestazioni e concorsi, dal Premio Musicultura al Premio De André. “Fuori dalle labbra” contiene undici intriganti tracce fra cui un duetto con Simone Cristicchi, nel tributo a Bruno Lauzi di “Ritornerai”. «Anche in questo nuovo disco ho inserito storie di personaggi femminili – ha dichiarato l’artista all’ultimo Mei di Faenza - Il lavoro spazia, come amo fare, in una varietà di tematiche e di stili musicali». Fra i brani diffusi anche in singolo, si ricordano “Alchemica”, concepita durante il lockdown, “Fuori dalle labbra” quando non si riesce a esprimere le proprie idee per paura, “Canzone d’inverno” sequel di “Giovanna la pazza”. Ingresso a offerta libera.