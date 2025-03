Frana sulla strada di collegamento tra Montiano e Longiano: interrotta la Sp 9, percorsi alternativi obbligati

Una frana sulla Sp 9, all’inizio di via Ciano, ha costretto a chiudere la strada chiusa. Le intense piogge di questi giorni stanno facendo danni. Due pomeriggi fa è venuta giù una scarpata, con tanta terra e blocchi di cemento che si sono riversati sulla carreggiata. È successo nella rotonda di accesso a Montiano e si è dovuto chiudere il tratto di strada che collega il paese a Longiano. Bisogna quindi seguire percorsi alternativi. Per fortuna non c’erano auto in transito quando la frana si è mossa.

«Abbiamo subito informato la Provincia - fa sapere il sindaco di Montiano, Fabio Molari - e chiuso la strada per Longiano. C’è per fortuna una strada alternativa più a monte verso Montenovo, oppure si può scendere a Badia. Ma lunedì solleciterò la Provincia per la sistemazione e la riapertura di via Ciano. La parete che è venuta giù era stata realizzata 20 anni ha dalla Provincia . Le piogge di questi giorni hanno lasciato il segno sulla Sp 9».