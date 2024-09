Frana a Sogliano, cambiano gli orari dei Bus Start Romagna

Da lunedì 16 settembre, in concomitanza con i lavori sulla SP11 a causa della frana in località di Ca’ di Quaiotto, nel Comune di Sogliano al Rubicone, alcune corse delle linee 140, 141 e 145 verranno modificate per consentire un cambio di mezzo in località Strigara, al fine da garantire il collegamento Sogliano – Strigara – Montegelli. In particolare, la corsa di linea 140 in partenza alle 6:30 da Sogliano per Ponte Uso verrà anticipata alle 6:20, mentre quella delle 6:33 da Ponte Uso per Villaggio Baviera verrà anticipata alle 6:23.

Per quanto riguarda la linea 141, verranno modificate tutte le corse con transito da Strigara, Montegelli e Ponte Uso, come riportato nella notizia pubblicata sul sito web di Start Romagna: https://www.startromagna.it/infobus/sogliano-modifiche-linee-140-141-145-dal-16-settembre/. Infine, la corsa di linea 145 delle 6:30 da Sogliano per Mercato Saraceno sarà anticipata le 6:20. Le modifiche dureranno fino al termine dei lavori.