Fotovoltico a Cesena: 58 impianti installati sugli edifici pubblici

Cesena accelera sul fotovoltaico, ma la spinta maggiore resta legata a norme e incentivi regionali e nazionali. Il Comune infatti può agire in modo complementare, attraverso informazione, accompagnamento dei cittadini e meccanismi premiali negli strumenti urbanistici. A spiegarlo è stata l’assessora alla Programmazione urbanistica Cristina Mazzoni rispondendo all’interpellanza presentata in Consiglio comunale dal consigliere del Movimento 5 Stelle Vittorio Valletta, che ha chiesto alla Giunta un quadro aggiornato su diffusione, obblighi e prospettive dell’energia solare nel territorio comunale.