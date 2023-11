Forum Young, idee giovani a confronto con la regia di Pleiadi International di Cesena

È la difficoltà di ‘mecciare’ l’offerta dei giovani che desiderano entrare nel mondo del lavoro con la disponibilità di accoglierli da parte delle aziende (anche se a parole tutti dichiarano di aver ‘fame’ di giovani) l’ostacolo più grosso emerso nel corso di Forum Young. E durante l’evento, dedicato ai talenti, alle capacità, alla progettualità delle giovani generazioni per iniziativa di Pleiadi International, branding agency di Cesena e della communication company GereBros di Bologna, si è provato a tracciare la strada per superare questo gap. Particolarmente partecipata questa edizione 2023, che ha schierato oltre 50 speaker di alto profilo, provenienti da tutta Italia e circa 180 partecipanti.

Fra loro alcuni importanti ritorni, come quelli di Guido Stratta (Enel) e di Fabio Zaffagnini (Rock’n 1000). Ma sui temi di Young Campus sono intervenuti anche Cristiana Barbatelli (Barbatelli & Partners); Giovanni Rossi (Glasford International Italy); Michele Laurelli (AI Engineer), Andrea Bino (Surgital), Stefania Menguzzato (GasGas), Gabriele Corazza (Illumia) e molti altri.

Le parole chiave per il futuro

Un segnale importante è arrivato dagli speaker rappresentanti delle giovani generazioni (Federico Giannini, Livia Malossi, Andrea Giombolini, Jessica Socci, Elena Giardino, Diego Campagnani, Matteo Ferrari, Ilario Jacopo Salvemini, Lucia Gentili). Sono stati loro a lanciare dal palco una serie di parole – chiave su cui lavorare per il futuro: #connessioni, #avere più domande che risposte, #ci siamo e ci facciamo sentire, #soddisfare le attese, #studiare, formarsi. Questi spunti di riflessione sono la base del manifesto con cui proseguiranno durante l’anno i lavori di Forum Young System.

Premiata Opinia App

Nel corso della giornata è stato premiato anche il vincitore del contest lanciato da Forum Young per le idee innovative. Si tratta di Opinia APP, l’idea di una app di recensione ristoranti e locali dal punto di vista YoungG, creato da Alicja Patrycja Borysewicz. A seguire si sono qualificati Eugenio Maglia e Matteo Sedile con il progetto di respiro internazionale Radio ConTra e Nona Palermo con il progetto di un nuovo centro giovanile.

Un Osservatorio per tenere d’occhio le opportunità sul territorio

Sii parlato anche di importanti progetti sul territorio, come Technacy - riqualificazione di una colonia a Cervia per destinazione laboratorio e ospitalità per i ragazzi coinvolti nei progetti professionali dell’Azienda - e il concorso Idea Battle II, premio nazionale di 15.000 euro per start-up, indetto da CesenaLab. Il monitoraggio delle iniziative di questo tipo prosegue durante tutto l’anno con l’Osservatorio Young, che fa periodiche indagini on-line, e rilanciando informazioni su bandi, iniziative e Aziende che alle YoungG dedicano attenzione.

Molto coinvolgente si è rivelato il format articolato in 5 tavole tematiche, ognuna arricchita dalla presenza di 12/15 speaker, sempre attenti a mettere a fuoco gli interessi e le opportunità per i giovani. Ma, soprattutto, sono stati proprio gli YoungG che hanno spesso ‘condotto’ i temi di riflessione e di stimolo per disarcionare porte a oggi spesso ancora chiuse: i riconoscimenti, professionali ed economici, la formazione, l’integrazione, la crescita, il dialogo. Tutti e 5 i tavoli sono stati molto vivi e partecipati, con il pubblico presente poneva domande e un serrato confronto.