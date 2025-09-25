Formaggio di fossa di Sogliano, ci siamo: ecco il calendario di apertura delle fosse

In preparazione alla 50° Fiera del Formaggio di Fossa DOP di Sogliano al Rubicone, il Comune e gli infossatori presentano il calendario di Fosse Aperte 2025 , la rassegna di giornate dedicate alle suggestive sfossature del formaggio. Un appuntamento che permette a cittadini e visitatori di assistere a un rito antico, capace di trasformare il gesto di aprire una fossa in un racconto collettivo: ogni forma che riemerge porta con sé il lavoro, la memoria e l’identità di un intero paese.

Cinque fosse custodite nel cuore del centro storico di Sogliano al Rubicone. Cinque realtà che, unite dall’amore per un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale ed europeo, scelgono di raccontare insieme la loro storia. Sono imprese familiari, dove l’esperienza dei maestri si intreccia con l’energia delle nuove generazioni: un passaggio di saperi che mantiene viva la tradizione e allo stesso tempo la rinnova con idee e coraggio.

L’ingresso è libero e, nelle varie date, sarà possibile partecipare a degustazioni e momenti di incontro con gli infossatori, veri custodi di questa tradizione.

Così la sindaca Tania Bocchini: «Ogni fossa racchiude storie di lavoro, tradizione e passione. Con Fosse Aperte 2025 vogliamo offrire a cittadini e visitatori l’opportunità di scoprire questo racconto, di incontrare chi mantiene viva una tradizione unica e di assaporare un prodotto che è simbolo dell’identità di Sogliano. La 50° Fiera del Formaggio di Fossa DOP celebra non solo l’eccellenza gastronomica, ma anche la memoria e la comunità che rendono questo territorio speciale.»