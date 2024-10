Forlì e Cesena, contributo per l’affitto, c’è tempo fino al 15 ottobre. Ecco i requisiti

CESENA. La Cgil di Forlì-Cesena ricorda che la scadenza per chiedere il contributo per l’affitto 2024 scade il 15 ottobre e che per l’invio i cittadini possono rivolgersi al Caaf Cgil. La misura, spiega il sindacato, nasce per arginare l’emergenza abitativa ed è finanziata dalla Regione Emilia Romagna, «nonostante l’azzeramento del Fondo nazionale per l’affitto deciso dal Governo». Il contributo copre il 20% del canone annuo per un massimo di 1.500 euro per coloro che hanno un’incidenza del canone di locazione annuo sul reddito lordo Irpef dal 25% e fino al 40% compresi; il 25% del canone annuo per un massimo di 2.000 euro, per coloro che hanno un’incidenza del canone di locazione annuo sul reddito lordo Irpef oltre il 40%. Per appuntamenti e verifica dei requisiti contattare il Caaf Cgil Forlì Cesena ai numeri di telefono 0543 453311/0543 453711 (sede di Forlì), 0547 21518/0547 642111 (sede di Cesena). Al momento dell’invio della domanda sarà necessario essere in possesso dell’Isee, 2024 (ordinario o corrente) contratto di affitto, documento di identità, codice fiscale, Iban e indirizzo email. La domanda può essere presentata anche attraverso la piattaforma web regionale, con accesso tramite Spid, Cie o Cns.