Forlì-Cesena, “qui è la Federconsumatori, lei quanto paga di luce e gas?” Attenti a una nuova truffa telefonica

Attenti a nuove truffe telefoniche. Federconsumatori Forlì-Cesena in una nota informa che “in questi giorni sono arrivate ai nostri uffici segnalazioni relative a tentativi di truffe telefoniche ai danni dei cittadini; le segnalazioni riportano casi di chiamate in cui viene usato il nome Ferdeconsumatori in modo improprio e non autorizzato per estorcere informazioni su bollette e contratti di luce, acqua, gas e altre utenze. Invitiamo tutta la cittadinanza a non condividere informazioni riservate tramite telefono e soprattutto a non condividere dati sensibili. Ricordiamo a tutte e tutti che per necessità e dubbi potete contattare Federconsumatori Forlì-Cesena attraverso i nostri canali ufficiali tel. 0543 371170 oppure scrivendo a fc.info@federconsumatori.emr.it”.