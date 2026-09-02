Forlì-Cesena: “Per gli universitari 218 nuovi posti letto”

«Sono 218 i nuovi posti letto per gli studenti universitari nella provincia di Forlì-Cesena grazie al Piano Housing del Ministero dell’Università e della Ricerca, sostenuto dalle risorse del PNRR. È una risposta concreta alle esigenze degli studenti fuori sede e delle loro famiglie e, allo stesso tempo, un investimento sulla capacità del nostro territorio di essere sempre più attrattivo per i giovani».

Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e capogruppo di Forza Italia in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera, commentando i dati diffusi oggi dal ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

«La presenza universitaria rappresenta una risorsa fondamentale per Forlì, Cesena e per tutto il territorio – prosegue Tassinari – e dobbiamo creare le condizioni affinché sempre più ragazzi possano scegliere di venire a studiare qui. La disponibilità di alloggi a costi accessibili è uno degli elementi decisivi: il caro-affitti e la difficoltà nel trovare una sistemazione non possono diventare un ostacolo alla possibilità di scegliere il proprio percorso di formazione».

Il Piano prevede che almeno il 30% dei nuovi posti letto sia riservato agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, individuati attraverso le graduatorie degli enti per il diritto allo studio, mentre per gli altri sono previste tariffe inferiori di almeno il 15% rispetto ai valori medi di mercato.

«Parliamo quindi di una misura che interviene direttamente sul diritto allo studio, sostenendo in particolare chi parte da una condizione economica meno favorevole. Aiutare uno studente a trovare un alloggio significa aiutare una famiglia e consentire a un giovane di compiere le proprie scelte sulla base delle aspirazioni e del merito, e non esclusivamente delle disponibilità economiche».

«Il risultato di Forlì-Cesena – conclude Tassinari – fa parte di un Piano che a livello nazionale ha già superato l’obiettivo previsto dal Pnrr. È il segno concreto del lavoro portato avanti dal ministro Bernini e dal Governo: investire sull’università significa investire sui giovani, ma anche sui territori che li accolgono, perché una comunità universitaria forte genera conoscenza, opportunità e sviluppo».