Forlì-Cesena, lavoro: più assunzioni che cessazioni, ma 9 contratti su 10 sono precari

Il saldo positivo tra contratti di lavoro dipendente firmati nel primo trimestre di quest’anno e cessazioni è aumentato rispetto al corrispondente periodo gennaio-marzo 2023 nella provincia di Forlì-Cesena. Ma meno di un decimo è a tempo indeterminato. È il succo dell’analisi fatta dall’Osservatorio della Camera di commercio della Romagna, sulla base dei dati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro.

Nel complesso, sono rimaste più o meno stabili le assunzioni con quel tipo di contratto, mentre sono calate le cessazioni.

Saldo positivo

Nel dettaglio, i dati “destagionalizzati” riferiti ai rapporti di lavoro dipendente relativi al primo trimestre 2024 nei trenta comuni del territorio di Forlì-Cesena mostrano un saldo occupazionale pari a +1.619. Questa crescita riguarda tutti i settori: più di tutti, l’agricoltura (+642 posizioni).

Le assunzioni

Le attivazioni di rapporto di lavoro sono state 25.214, stabili nel confronto su gennaio-marzo 2023. Il 32,8% ha riguardato gli altri servizi, il 25,6% il commercio e turismo, il 24,1% l’agricoltura, il 12,8% l’industria e il 4,7% le costruzioni.

Dipendenti ma a tempo

Esaminando la tipologia contrattuale, salta all’occhio che le attivazioni di lavoro dipendente hanno interessato, in netta prevalenza, i contratti a tempo determinato, di apprendistato e di lavoro somministrato (91,5% del totale) e meno quelli a tempo indeterminato (8,5%).

Solo il 7,3% dei rapporti di lavoro attivati a tempo determinato, di apprendistato e in somministrazione (per un totale 1.691 unità) si sono trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Un colpo a chi sostiene che di solito queste forme di lavoro sono semplicemente preparatorie a un inserimento stabile.

Le cessazioni

Le cessazioni complessive di posizioni lavorative, invece, sono state nel trimestre 23.595, in calo del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.