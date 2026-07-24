Forlì-Cesena: “In agosto 8 rinforzi per la Polizia di Stato”, l’annuncio di Alice Buonguerrieri

“Nel mese di agosto otto nuove unità della Polizia di Stato saranno assegnate alla Questura di Forlì-Cesena: cinque verranno destinate alla Questura e tre all’Ufficio Immigrazione”. A dare l’annuncio è Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia. “Pur consapevoli di dover lavorare ancora per sanare le carenze di organico ereditate da tempi precedenti a questi, si tratta di un ulteriore e importante rafforzamento degli organici sul nostro territorio. Le otto nuove assegnazioni si aggiungono infatti alle venti unità già destinate a Forlì-Cesena nel dicembre 2025, portando a ventotto il numero complessivo dei rinforzi disposti in meno di un anno”.

I dati emergono dal prospetto del Ministero dell’Interno relativo alle assegnazioni previste per agosto 2026: “Il Governo Meloni continua a dimostrare con i fatti la propria attenzione per la sicurezza dei cittadini e per le esigenze delle donne e degli uomini delle forze dell’ordine, chiamati quotidianamente a svolgere un lavoro fondamentale e delicato – continua Buonguerrieri - il potenziamento della Questura e dell’Ufficio Immigrazione consentirà di rafforzare la presenza dello Stato, migliorare i servizi e rendere ancora più efficace l’attività di prevenzione e controllo del territorio”.

“La sicurezza non si garantisce con gli slogan, ma investendo concretamente in personale, mezzi e presidi - conclude Buonguerrieri - Fratelli d’Italia continuerà a lavorare affinché la provincia di Forlì-Cesena riceva l’attenzione e le risorse necessarie, consapevoli del fatto che tanto si è fatto ma che sono necessari ulteriori sforzi per colmare le carenze di organico accumulate nel tempo”.