Forlì-Cesena, banche sempre più avare di sportelli e di prestiti

Continua a essere positivo l’andamento delle imprese del territorio di Forlì-Cesena, sia finanziarie che assicurative, mentre si confermano i segnali di ridimensionamento del settore bancario, con una evidente diminuzione degli sportelli.

A fare il punto è la Camera di commercio della Romagna, che segnala come a fine 2024 in provincia si contavano 848 sedi di impresa attive del settore finanziario e assicurativo, per un totale di 1.253 localizzazioni. Nell’arco di dodici mesi sono aumentate del +4%, un dato superiore alla media sia nazionale che regionale.

Il 67,7% sono imprese individuali, il 23% società di capitale (in crescita particolarmente forte) e l’8,6% società di persone. La dimensione media aziendale complessiva è pari a 2,1 addetti per impresa, poco più di un terzo della media regionale, dato da cui si evince che in zona in questo settore operano soprattutto microimprese. Il risultato è che gli addetti sono poco più dell’1% del numero totale di occupati.

Le banche

Nell’ambito bancario colpisce il crollo verticale del numero di sportelli: da 321 nel 2014 si è scesi a 198 a fine 2024 (-38,3%). I prestiti totali fatti nel 2024 ammontano a 10.216 milioni di euro (7,6% dell’Emilia-Romagna), così suddivisi: 54,2% alle imprese, 42,4% alle famiglie e 3,4% ad altri soggetti. Rispetto al 31 dicembre 2023 si registra una flessione del -3%, particolarmente marcato nel mondo delle piccole imprese (-7,8%), mentre cresce il credito alle famiglie (+1,2%).

L’ammontare dei risparmi risulta di 22.180 milioni di euro (7,4% dell’Emilia-Romagna): il 55,8% è costituito dai depositi bancari (+1% l’incremento annuo), il restante 44,2% dai titoli a custodia (+15,7%).

Le sofferenze (105 milioni di euro a fine 2024) sono calate del -18% nell’arco di dodici mesi, in linea con il trend regionale e meglio di quello nazionale; il relativo tasso di rischio del credito (rapporto tra sofferenze e prestiti) risulta pari all’1%.

Interessanti i dati relativi ai prestiti garantiti derivanti dal Fondo di Garanzia, strumento agevolativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy volto a sostenere le imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito attraverso i normali canali, poiché non dispongono di sufficienti garanzie. Nel 2024 sono state accolte 1.594 operazioni di finanziamento relative alle imprese di Forlì-Cesena, con un calo del -2,3%, in controtendenza con l’incremento sia regionale che nazionale; l’importo finanziato complessivo ammonta a 302 milioni di euro, mentre quello medio per singola operazione è di 190mila euro. Sono 45 le domande pervenute ogni mille imprese attive.