Forlì-Cesena, 65 milioni per ripristinare le strade provinciali

FORLI’-CESENA. La Provincia di Forlì-Cesena ha aggiudicato tutti i lavori per il ripristino di 20 strade provinciali danneggiate dall’alluvione del 2023, in attuazione delle ordinanze n. 33 e 35 del Commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione. Questo segna l’avvio di un investimento di 65 milioni di euro entro la fine dell’estate.

Gli interventi, finanziati dal PNRR, prevedono la messa in sicurezza strutturale e la regimentazione delle acque su 20 strade, con scadenze stringenti: l’aggiudicazione degli appalti entro il 30 giugno 2025 e il completamento dei lavori entro il 30 giugno 2026.

Le strade interessate nel territorio forlivese sono: SP 21 Trebbio a Modigliana, SP 22 Busca a Tredozio, SP 47 Predappio - Rocca Delle Caminate, SP 48 Teodorano nel comune di Meldola, SP 54 Baccanello tra Dovadola e Predappio, SP 66 Casale a Modigliana, SP 68 Voltre a Civitella di Romagna, SP 78 San Matteo tra Meldola e Civitella, SP 81 Trebbio - San Savino a Modigliana, SP 104 Dovadola - Montecolombo, SP 126 Predappio-Rocca delle Caminate-Meldola e SP 129 Modigliana - Rocca San Casciano.

Nel territorio cesenate, le strade coinvolte sono: SP9 Cesena-Sogliano tra Montiano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone, SP 13 Uso tra Borghi e Sogliano, SP 74 Cesena-Sorrivoli, SP 75 Monteleone nel comune di Roncofreddo, SP 40 Badia-Santa Paola tra Longiano e Roncofreddo, SP 85 Fondovalle Rubicone, SP 88 Alto Uso nel comune di Sogliano al Rubicone e SP 134 Via Piana nel comune di Sarsina.

Le procedure di gara sono state gestite dalla Provincia in collaborazione con le Unioni Rubicone Mare e Cesena Valle Savio. Nelle prossime settimane saranno completate anche le procedure di affidamento per altre 3 strade finanziate con fondi ordinari (non PNRR): SP 79 Rio Petra nel comune di Sogliano al Rubicone, SP 83 Polenta e SP 102 Giaggiolo-Piandispino.

Enzo Lattuca, Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, ha commentato: «Abbiamo centrato l’obiettivo che ci eravamo dati: affidare tutti i lavori per la messa in sicurezza di 20 strade provinciali entro il 30 giugno, scadenza dettata dal PNRR. È stato un lavoro straordinario considerando che le risorse ci sono state assegnate il primo ottobre 2024 e in otto mesi abbiamo progettato, concertato gli interventi con i comuni e affidato tutti i cantieri alle ditte. Non era affatto scontato farcela. Per questo mi sento di ringraziare tutti coloro che ci hanno lavorato, ma il lavoro non finisce con questa tappa fondamentale: adesso con la stessa determinazione dobbiamo gestire la fase di predisposizione dei cantieri. Gli interventi che andremo a realizzare non risolveranno tutti i problemi che abbiamo sulle strade intervallive interessate, ma miglioreranno la sicurezza del territorio dal confine con la provincia di Rimini a quello con la provincia di Ravenna».