Fondovalle Rubicone, via ai lavori, strada chiusa e deviazioni fino alla fine di aprile

SOGLIANO. La prossima settimana, tempo permettendo, prenderanno avvio i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza della strada provinciale 85 “Fondovalle Rubicone”, infrastruttura provinciale danneggiata dall’alluvione del maggio 2023. L’intervento interessa il territorio del Comune di Roncofreddo e di Sogliano al Rubicone.

L’opera, del valore complessivo di 2 milioni di euro, è finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR – Next Generation EU, Misura M2C4I2.1 e verrà realizzata dall’impresa Tazzioli e Magnani S.R.L di Castelnovo ne’ Monti di Reggio Emilia. L’intervento prevede la realizzazione di tre opere di consolidamento, che verranno eseguite in successione e con continuità. Per questo motivo, la chiusura della SP 85 è prevista fino a fine aprile, così da garantire l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza e ridurre i tempi complessivi del cantiere.

«La chiusura della circolazione stradale sulla strada provinciale SP 85 “Fondovalle Rubicone”, che verrà predisposta in questi giorni», spiega la Provincia di Forlì-Cesena in una nota, «si rende necessaria per consentire l’avvio dei lavori di ripristino dei dissesti e il ripristino dei piani viabili nei tratti interessati da criticità».

È stato concordato con i Comuni di Sogliano al Rubicone e Roncofreddo di deviare la circolazione sulle strade provinciali SP 9, SP 40 e SP 117, che garantiranno la continuità dei collegamenti durante il periodo di chiusura.

Salvo imprevisti l’allestimento del cantiere inizierà in questi giorni a partire dall’intervento al km 8+250 e dall’intervento al km 9+150 entrambi nel comune di Roncofreddo. Già da lunedì è previsto l’avvio delle lavorazioni principali con l’esecuzione dell’opera di sostegno, attraverso le trivellazioni per la realizzazione dei pali in calcestruzzo armato al km 8+250, tempo permettendo.

Nel dettaglio, i tre interventi previsti lungo la SP 85 sono localizzati nei seguenti punti: al km 8+250 nel Comune di Roncofreddo è prevista la realizzazione di un muro in calcestruzzo armato su pali con tiranti passivi; al km 9+150, sempre nel Comune di Roncofreddo verrà realizzato un cordolo porta barriera su pali e tiranti; al km 10+800 nel Comune di Sogliano al Rubicone è prevista una berlinese rivestita in pietra faccia vista e scogliera di protezione arginale.

«Con l’avvio di questo cantiere sulla SP 85 “Fondovalle Rubicone” interveniamo su una strada strategica per la mobilità del territorio e per i collegamenti tra le comunità di Savignano sul Rubicone, Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone – dichiarano il Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca e le sindache di Roncofreddo Sara Bartolini e di Sogliano al Rubicone Tania Bocchini – si tratta di un intervento importante, sia per le risorse investite sia per la tipologia delle opere previste, che consentirà di mettere in sicurezza tratti vulnerabili e migliorare la stabilità dei versanti e la durabilità della carreggiata. Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e invitiamo a prestare la massima attenzione alla segnaletica e alle deviazioni predisposte, fondamentali per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza».