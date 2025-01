Festa del maiale a Montiano: gli “Irriducibili” di San Mauro Pascoli vincono la gara dei ciccioli

Nonostante uno scroscio d’acqua a metà mattina, tanta gente ha preso d’assalto ieri la Festa del maiale. L’edizione numero 18 va in archivio con note positive. Nel cuore del borgo si è svolto il mercatino e in piazza Maggiore è andata in scena la lavorazione delle carni e se si è potute acquistare o assaporare nello stand gastronomico, dove a mezzogiorno la Pro loco ha anche ospitato la comitiva di 8 persone arrivate da Pomaretto, il comune del Piemonte che ha aiutato Montiano donando 7.500 euro per l’alluvione. I buongustai hanno comprato a piene mani o degustato sul posto le carni di maiale e i ciccioli appena preparati. Per la gara della “cicciolata” si sono confrontate, oltre alla Pro loco di Montiano, anche quelle di Cusercoli, San Mauro Pascoli, Longiano, San Colombano e il gruppo “Gli amici di sempre”: l’hanno spuntata gli “Irriducibili” di San Mauro Pascoli. Hanno rallegrato il pomeriggio alcuni gruppi di pasquaroli e la tombola in piazza.