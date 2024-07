Federconsumatori Forlì-Cesena, sos raggiri: “Aggressivi al telefono, per truffare gli utenti”

Una nuova frontiera delle truffe telefoniche sta prendendo piede. Lo denuncia, per la zona provinciale, Federconsumatori Forlì-Cesena.

«Emerge in modo preponderante, nell’ambito delle truffe telefoniche, quella perpetrata da agenti commerciali che, “pena l’imminente sospensione della fruibilità del servizio telefonico”, consigliano cambi di gestore transitori per garantire una continuità del servizio, asserendo in modo tassativo e con impeto come la vostra zona di residenza sia oggetto di lavori strutturali per cui è necessario, per mantenere il servizio, cambiare gestore per un lasso di tempo imprecisato».

Ma queste informazioni non sono veritiere e spesso celano semplicemente la voglia di lucrare in capo al consumatore al fine di estorcere contratti, millantando problematiche sulla linea e sul servizio esistente.

«Succede sempre più frequentemente che cittadini preoccupati si rivolgano ai nostri sportelli per chiedere conferma sul tenore di queste telefonate per comprenderne la veridicità - spiega Federconsumatori - Invitiamo tutte e tutti a prestare la massima attenzione perché spesso, l’acconsentire a questi cambi contrattuali, fatti con informazioni mendaci, può comportare doppie fatturazioni, addebiti di costi non congrui o situazioni amministrative irregolari risolvibili solo con l’invio di reclami dedicati. Consigliamo a tutte e tutti, qualora dovessero ricevere telefonate dove vengono consigliati cambi di gestore telefonico per problematiche sulla rete, di non acconsentire in modo immediato, ma di temporeggiare, chiedendo un contatto successivo, per avere il tempo di verificare tramite noi o attraverso servizio clienti del vostro operatore telefonico, se l’informativa ottenuta sia vera o si tratti di una, purtroppo, sempre più comune truffa. Per coloro invece che, letto questo articolo, si riconoscono in quanto accaduto a loro carico e che si ritrovano ad aver accettato un cambio contrattuale con queste premesse, vi invitiamo presso la nostra sede per verificare che il cambio non abbia posto a vostro carico dei costi non conformi e congrui».

Federconsumatori Forlì-Cesena è a Forlì in via Pelacano 12, ed a Cesena in via T.M. Plauto 90 e il terzo il mercoledì di ogni mese anche a Cesenatico, via Cecchini 43/A. Inoltre in questi giorni Federconsumatori Forlì-Cesena è presente anche alla Festa dell’Unità a S. Egidio dalle ore 18 con il banchetto informativo e il nuovo punto di facilitazione digitale per aiutare cittadini e cittadine con l’accesso ai servizi Spid, Fascicolo Sanitario Elettronico e ai portali delle Pubbliche Amministrazioni.