“Fate piano che passa la via Crucis”: poliziotti aggrediti, bar chiuso 15 giorni a Cesena

Il Questore della provincia di Forlì Cesena ha disposto la chiusura di 15 giorni del locale del centro di Cesena dove una settimana fa sono stati aggrediti alcuni agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Cesena. Nel pomeriggio odierno è stato notificato il provvedimento di sospensione della licenza di pubblico esercizio ai proprietari del bar “Fritz”, in viale Mazzoni a Cesena. La misura si è resa necessaria a seguito dell’aggressione che, la sera del 30 marzo scorso, è stata commessa ai danni di alcuni agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Cesena, impegnati in un servizio congiunto contro il degrado e la mala movida.

Prima della via Crucis

Gli operatori si erano, infatti, recati presso il locale dopo aver ricevuto la segnalazione che lì era in corso un aperitivo con musica all’aperto molto alta, nella totale noncuranza che di lì a breve, proprio in viale Mazzoni, sarebbe transitata la tradizionale processione della “Via Crucis”, presieduta dal vescovo. Appena giunta al locale, la polizia invitava uno dei soci proprietari di abbassare il volume della musica e quindi a poter visionare l’autorizzazione relativa all’evento. E’ proprio in quel momento che il secondo socio del bar improvvisamente aggrediva e minacciava verbalmente gli agenti, arrivando a scagliarsi prima contro una poliziotta, scaraventandola contro il bancone, e poi contro gli altri agenti. Il soggetto veniva contenuto e portato fuori dal locale, dove tuttavia un cliente inveiva ed aggrediva un altro poliziotto.