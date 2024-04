Falsa agenzia di buttafuori a Fabriano: nei guai 38enne residente a Cesena

In gennaio era stato arrestato a Cesena dalla Polizia di Ancona per avere svolto abusivamente il lavoro di buttafuori e per il rinvenimento di droga, machete, coltelli e una pistola nella sua abitazione. Nuovi guai ora per un 38enne bulgaro, colpito dal provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio dalla città di Fabriano per tre anni. Lo scorso marzo la Polizia di Fabriano procedeva a denunciare il 38enne per il reato, commesso in concorso con altri due complici, di truffa contrattuale.

L’uomo infatti ci aveva riprovato e si era presentato ai titolari di un locale fabrianese come titolare di una agenzia di sicurezza, offrendo i propri servizi in termini di security e proponendo un contratto di fornitura per tutte le serate dei fine settimana. L’accordo veniva stipulato ed i servizi effettivamente resi.

In occasione di un controllo del locale di intrattenimento della Divisione di Polizia di Sicurezza della Questura di Ancona emergeva però che la dichiarata “agenzia di sicurezza” in realtà era priva della prevista licenza di pubblica sicurezza. Contemporaneamente, il presunto “titolare” veniva rintracciato dagli agenti dorici a Cesena: perquisito, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente e di una pistola con relativo munizionamento illegalmente detenuti e, per questo, tratto in arresto. Gli ignari responsabili della attività commerciale locale si convincevano a proporre querela verso il 38enne comunitario ed i due complici italiani per il reato di truffa contrattuale.