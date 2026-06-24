Extra Festival, l’arte si fa multisensoriale

«C’era una casetta piccola così, con tante finestrelle colorate». Casa di Gesso, a San Vittore di Cesena, non è piccina come cantava Lucio Dalla ma possiede l’intimità del calore umano, il benessere del prato, i colori di attività creative che vi si accendono. Da oggi a sabato prossimo invita a scoprire le cose belle che si fanno, con il festival “Extra. Performance e architetture a misura di nuove generazioni” orchestrato da associazione Aidoru (direzione artistica Antonia Casadei, Letizia Pollini, Roberta Magnani) per bambini e adolescenti, attraverso forme laboratoriali e performance.

«Extra è progetto multidisciplinare diffuso – dice Roberta Magnani – di arti performative, pedagogia, attento alla comunità. Le attività del festival si dividono tra Casa di Gesso e Biblioteca Malatestiana: laboratori, spettacoli, installazioni, incontri, centrati sulle nuove generazioni. Artisti professionisti collaborano all’evento con più forme espressive».

La sensorialità è il focus della 4ª edizione che si apre alle 17 con “Mani in tasca e naso all’insù” (sold out) laboratorio di teatro e movimento condotto dalla performer Daina Pignatti. Domani, alle 18 e alle 21, Patrizia Menichelli di Arcadia guida “I racconti del favoloso mondo” esperienza intima di teatro legata alla nascita. Poi nel giardino, alle 19.30, si inaugura “Esperidi”, opera site-specific, tra land art e processi partecipati, dello scultore argentino Oscar Dominguez, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura, istituto tecnico “Garibaldi-Da Vinci” e famiglie. Si entra in Biblioteca Malatestiana venerdì 26 giugno; ultimi posti per iscriversi a “Corpo a corpo” (orario 17-19.30) laboratorio curato a più mani (Eleonora Armaroli, Alberto Emiletti, Alice Keller, Cristina Portolano e Silvia Vecchini) su corpo e libertà, per adolescenti e adulti. Alle 21, sempre in Malatestiana, “BiblioDisco” di Delfina Stella, danzatrice attiva nella pedagogia delle arti. Delfina crea una installazione immersiva che trasforma la biblioteca in una grande pista da ballo per leggere e danzare insieme. Si arriva così al finale di sabato 27 giugno, a Casa di Gesso, da non perdere. Alle 18.30 c’è “Pop” di Nicola Galli, lanciato danzautore pluripremiato. Per Extra coinvolge bambini e famiglie in una performance interattiva che esplora il corpo attraverso gioco e movimento. A seguire, il teatro delle Ariette che da trent’anni unisce teatro e convivialità; “Noi siamo un minestrone”, è lo spettacolo di teatro partecipato. Da provare anche “Sensoriale” installazione di associazione Start. Attività gratuite su prenotazione. Per informazioni: 347.7748822.