Europa e Tanzania: la frontiera del nuovo business passa da Cesena

Sono circa 150 gli imprenditori e figure istituzionali, provenienti dall’Europa e dall’Africa, che si sono riuniti oggi a Cesena Fiera per l’evento itinerante “Eu–Tanzania Investment and Business Forum 2026-2027”. Cesena si aggiunge così alle sole altre due città europee - Helsinki e L’Aia - a ospitare questo evento internazionale.

L’obiettivo dell’iniziativa è mettere in contatto i due continenti per scoprire opportunità di business e investimenti, per un mercato, quello della Tanzania, appetibile per via della sua posizione strategica - come porta di ingresso l’Africa Orientale - e per l’enorme potenziale di sviluppo e crescita del settore agricolo unito a un territorio ricco di risorse naturali. Tre i settori individuati: agribusiness, digital, energie rinnovabili.

Il road show prosegue nei giorni successivi con visite aziendali presso alcune imprese d’eccellenza dell’agrifood della Romagna, così come nei poli del sapere, tra cui il Campus di Cesena dell’Università di Bologna.