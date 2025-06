Estate 2025 a Cesena: un lungo programma di eventi VIDEO

Si è svolta questa mattina da Babbi Caffè la conferenza di presentazione degli eventi estivi che saranno ospitati dalla città di Cesena per i mesi estivi. Tutto partirà, come da tradizione, sabato 14 giugno con la podistica legata alla festa di San Giovanni. Gli assessori Plumari (Sviluppo economico) e Acerbi (Cultura) hanno annunciato che saranno stanziati circa 160.000 euro per il “bando spazi” (legato a eventi al Chiostro di San Francesco, in Piazza del Popolo e in piazza Almerici) e per il bando “Che spettacolo l’estate a Cesena” dedicato alle associazioni che animeranno le strade cesenati. In programma una serie di eventi per tutti i gusti con l’obiettivo di attirare non solo i residenti ma anche turisti. Gli assessori hanno anche annunciato lo stanziamento di budget per i quartieri per piccole feste. L’evento di punta sarà senza dubbio il 10° anniversario del Rockin’ 1000, con il doppio concerto in programma al 26 e 27 luglio allo stadio Manuzzi.