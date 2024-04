Escrementi spalmati sugli attrezzi nel parco a Cesena: vandali al “Fornace Marzocchi”

Un gesto vandalico, disgustoso, stupido e pericoloso sul piano igienico, ha colpito una delle attrezzature ginniche all’interno del Parco Fornace Marzocchi, area molto frequentata anche grazie alla presenza del punto ristoro “Incanto”. Qualcuno ha cosparso di escrementi i tubi usati da persone di tutte le età: i piccoli per divertirsi aggrappandosi, gli adulti per tenersi in forma con esercizi a corpo libero. La persona che ha immortalato questo trionfo dell’idiozia chiede che la zona, apprezzata da tanti, venga videosorvegliata con telecamere.