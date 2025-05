Esce il 2 maggio il disco del cantautore cesenate Sandri

Esce domani “Divertimenti”, il disco d’esordio di Sandri.

Il cantautore cesenate Michele Alessandri consegna al pubblico un lavoro “Sghembo, storto, fuori asse. Ma vivo”.

«Divertimenti è un album che non cerca di piacere a tutti: prende posizione, accarezza e morde - spiega l’autore nella presentazione - È un percorso irregolare, come le città viste con gli occhi di chi non ci appartiene mai del tutto. È un disco che scardina le abitudini con la forza feroce di chi ama in modo sbilenco. Un diario in movimento che raccoglie i detriti delle storie incontrate, abbozza visioni, si sporca con le contraddizioni della realtà».

In questo lavoro di Sandri accetta l’incompletezza come linguaggio, racconta il caos sottile delle vite non allineate. «Ascoltare “Divertimenti” è come guardarsi allo specchio e trovarsi cambiati, inadeguati, mutanti in un mondo in cui non abbiamo gli strumenti per sopravvivere».