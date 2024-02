Enel e futuro aziendale: prosegue anche a Cesena la protesta

Vertenza Enel: dopo l’ennesimo incontro infruttuoso sul piano industriale «e le provocatorie proposte aziendali su Smart Working, Orari differiti ed esternalizzazione di importanti attività Core», Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil aprono un percorso di mobilitazione per tutti i lavoratori e hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il Personale, anche nel territorio di Forlì-Cesena.

«Dopo la rottura delle relazioni con e-distribuzione, emerge con chiarezza in ogni ambito aziendale che Enel è sorda alle richieste delle organizzazioni sindacali - si legge inn una nota congiunta - e non intende invertire la propria linea basata su ulteriori efficientamenti gestionali con tagli indiscriminati al costo del personale, sulla volontà di ridurre le flessibilità, sul rifiuto di integrare gli organici operativi, tecnici e impiegatizi in misura adeguata a far fronte al business, ma prima di tutto alle concessioni di cui è titolare. Così sospenderemo formalmente le relazioni industriali e gli incontri con Enel e con tutte le aziende del Gruppo».