Cesena, continua l’emergenza dei gatti abbandonati: la volontaria Manuela Siboni li accoglie in casa

Nella casa di Manuela Siboni ci sono giorni in cui vivono undici gattini. Altri in cui diventano sedici. L’anno scorso, nel pieno della stagione delle cucciolate, sono arrivati a essere ventuno. Poi ci sono le notti in cui la sveglia suona ogni tre ore, perché un gattino di appena quindici giorni non può aspettare.

Da dieci anni è questa la quotidianità della volontaria del gattile di Cesena, “mamma temporanea” di decine di cuccioli abbandonati. Solo da aprile a oggi ne ha accolti 46, l’anno scorso erano stati 51. «I gattini così piccoli in gattile non possono restare. Hanno bisogno di costanti attenzioni, giorno e notte. Così li porto a casa». Da quel momento iniziano poppate, medicine e visite dal veterinario. È un lavoro senza orari che prosegue fino all’adozione. «Quando arrivano spesso sono pieni di pulci, zecche, hanno l’herpes, non mangiano. Li vorresti salvare tutti. E quando uno muore... per me è una tragedia».