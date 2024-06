Elezioni Cesena, affluenza in netto calo: -10% rispetto a cinque anni fa

A seggi chiusi il primo dato che emerge per Cesena è il netto calo dell’affluenza.

Per le comunali nel Comune di Cesena hanno votato 49.685 elettori pari al 62,3% degli aventi diritto. Sono invece 49.657 gli elettori che hanno espresso il loro voto per le europee, pari al 63,42% degli aventi diritto. Sia nel 2019 che nel 2014 si era registrata una affluenza più alta: 70,45 alle comunali e 71,84% alle europee nel 2019; 72,23% alle comunali e 73,27% alle europee nel 2014.

Degli altri Comuni in cui il voto per le europee coincide con quello per le amministrative, è Bagno di Romagna quello che registra l’affluenza più alta contenendo il calo rispetto al 2019: ha votato il 70,40% comunali (75,02% nel 2019), 73,55% europee (78,17% nel 2019). In linea con il dato di Cesena, invece, Mercato Saraceno dove ha votato il 62,69% per le comunali (69,41% nel 2019), 65,11% per le europee (72,10 nel 2019).

Nell’area del Rubicone l’affluenza più alta si registra a Montiano 66,76% per le comunali (75,73% nel 2019), 65,05% per le europee (76,56% nel 2019). Seguono: Roncofreddo 65,52% comunali (73,75% nel 2019), 66,30% europee (74,47% nel 2019); Gambettola 62,51% comunali (70,64% 2019), 63,29% europee (71,61% 2019); Savignano sul Rubicone 61,36% comunali (67,87%), europee 61,90% (69,08% nel 2019); San Mauro Pascoli 60,97% comunali (70,98% nel 2019), 61,92% europee (71,91% nel 2019); Borghi 59,47% comunali (64,75% nel 2019), 61,10% europee (65,46% nel 2019).