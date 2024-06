Elezioni Cesena 2024, il nuovo Consiglio comunale

Scrutinate anche tutte le preferenze comincia a prendere forma il prossimo consiglio comunale. Alla maggioranza, oltre al sindaco Enzo Lattuca andranno 22 seggi, di cui 15 al Pd, 3 a Cesena 2024 e 1 ciascuno a M5s, Civica Popolare, Fondamenta, Patto per Cesena. All’opposizione andranno 10 seggi: con il candidato sindaco Marco Casali entrano 6 consiglieri di FdI, 1 della Lega. Con il candidato sindaco Marco Giangrandi 1 candidato di Csn.

Per il Pd entrano: Elena Baredi, che ha ottenuto il record con 938 preferenze, Lorenzo Plumari 611, Enrico Rossi 536, Cristina Mazzoni 518, Fabio Pezzi 488, Gianni Ceredi 426, Federica Monti 379, Filippo Rossini 322, Camillo Acerbi 322, Francesca Tombetti 292, Angela Giunchi 274, Silvia Zanotti 273, Federica Maggioli 272, Andrea Vergaglia 253, Marco Rocco De Luca 230. La lista potrebbe scorrere ulteriormente in caso di ingressi in Giunta di consiglieri eletti. Sarà molto probabilmente il caso di Baredi, Plumari, Mazzoni, Acerbi (mentre per Rossini potrebbe prospettarsi il ruolo di presidente del Consiglio comunale). Così si libererebbero posti per: Katuscia Giorgini 197, Francesco Rossi 193, Carlo Verona 192 (assessore uscente), Lara Bondanini 190.

Per Cesena 2024 entrano: Christian Castorri 390, Armando Strinati 322, Michele Manuzzi 235. Il probabile ritorno in Giunta di Castorri farebbe entrare Piero Berti 95. Il più votato del M5s è Vittorio Valletta 157, in caso gli venisse offerto un posto in Giunta entrerebbe Giorgia Pagliarani 54.

Per Fondamenta entra Giorgia Macrelli 110 (il secondo più votato è Damiano Censi 105). Per i Popolari la più votata è Carmelina Labruzzo 792, il suo ritorno in Giunta lascerebbe spazio a Francesco Biguzzi 120. È Ivan Piraccini il più votato di Patto per Cesena 143 (l’assessore uscente Luca Ferrini ha preso 131 voti).

Per FdI entreranno: Enrico Castagnoli 887, Gigliola Zuccali 394, Nicholas Pellegrini 301, Marco Fantini 203, Giorgio Zanotti 99, Andrea Imperato 95. Per la Lega entra solo Enrico Sirotti Gaudenzi 220. Per Csn entra Denis Parise 113.

Restano fuori dal consiglio Antonella Celletti, Beatrice Baratelli e Fabio Biguzzi, consiglieri uscenti della Lega. Non elegge nessuno Forza Italia, così come Cambiamo che tra i suoi candidati aveva i consiglieri uscenti Luigi Di Placido e l’ex candidato sindaco Andrea Rossi.