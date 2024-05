Elezioni a Cesena, Fratelli d’Italia presenta i candidati: “Noi contro l’arroganza di chi ha gestito il potere fino ad oggi”

Fratelli d’Italia ha presentato questa mattina la sua lista per le amministrative dell’8-9 giugno. Trentadue candidati pronti a supportare la corsa a sindaco di Marco Casali e dare finalmente ai cesenati una nuova amministrazione. “Vogliamo rompere il monopolio rosso di Cesena, una cappa che da oltre cinquant’anni opprime la città e le sue migliori energie – afferma Alice Buonguerrieri, deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia – Il Governo Meloni sta riformando la Nazione e ottenendo importanti risultati, certificati da dati sull’andamento dell’economia e del mercato del lavoro, dall’accelerazione che sta avendo lo sviluppo infrastrutturale, fino a una nuova modalità di valorizzare l’immenso patrimonio culturale dell’Italia. Vogliamo portare questo spirito di governo, fatto nell’esclusivo interesse della cittadinanza, anche a Cesena, dove si vive bene grazie alla capacità e laboriosità dei cesenati nonché alle eccellenze imprenditoriali locali e non certamente grazie alla sinistra, anzi a Cesena si vive bene nonostante la sinistra: abbiamo un candidato di valore, competente e determinato, profondo conoscitore del territorio, ma anche della macchina amministrativa. Marco Casali è poi un uomo di squadra, tutto il centrodestra è unito attorno a lui, ma la coalizione ha anche un’importante apertura civica, con la società civile cesenate pronta a lavorare con noi per il cambiamento”.

“Fratelli d’Italia è il mio partito, con il nostro programma e i nostri valori ci presentiamo con una idea chiara di città, che abbraccia la Cesena che produce, la Cesena che protegge, la Cesena che costruisce, la Cesena che aiuta e la Cesena che vive – interviene il candidato sindaco del centrodestra, Marco Casali – davanti all’arroganza e alla presunzione di chi ha gestito il potere fino ad oggi, rispondiamo con una proposta programmatica concreta, attenta allo sviluppo imprenditoriale e alla tenuta sociale, una proposta che non lascia indietro nessuno”.

I candidati

I candidati di Fratelli d’Italia sono: Saverio Babbi (44 anni), Enrico Castagnoli (35 anni), Antonio Dal Muto (75 anni), Nicolò D’Altri (28 anni), Antonella Di Terlizzi (46 anni), Mario Donatelli (68 anni), Mariachiara Dradi (46 anni), Gabriele Fabbri (53 anni), Marco Fantini (55 anni), Giorgia Garaffoni (45 anni), Emanuele Gentili (53 anni), Andrea Imperato (46 anni), Giuseppe Lazzari (60 anni), Mariella Loi (73 anni), Luca Lucarelli (51 anni), Giulia Magnani (45 anni), Daniele Marchetti (42 anni), Melissa Martini (52 anni), Mauro Mazzotti (60 anni), Massimo Monacella (51 anni), Piero Mongelli (39 anni), Nicholas Pellegrini (28 anni), Roberta Pini (49 anni), Angelo Pistocchi (40 anni), Maurizio Ricci (50 anni), Michela Rubano (50 anni), Enzo Scarpellini (77 anni), Francesca Sirri (37 anni), Loretta Testi (63 anni), Giorgio Zanotti (46 anni), Pierclaudio Zavalloni (76 anni), Gigliola Zuccali (56 anni).