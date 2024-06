Elezioni 2024 a Cesena: il Comune aperto nelle serate di domenica 9 e lunedì 10 giugno

Nelle giornate di sabato 8 e di domenica 9 giugno 2024 si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo e per il rinnovo del sindaco e del Consiglio Comunale, con eventuale turno di ballottaggio il 23 giugno 2024 sempre su due giorni di votazione.

Anche in questa occasione, come proposto in occasione dei precedenti appuntamenti elettorali, per consentire di seguire in tempo reale l’andamento delle elezioni, sarà predisposto uno schermo nella sala del Consiglio comunale: a partire dalle 22:00 di domenica sera e fino alla conclusione delle operazioni, saranno visualizzati i risultati elettorali di Cesena relativi alle Europee. Si riprenderà poi nel pomeriggio di lunedì 10 giugno alle ore 14:00 in occasione dello spoglio delle amministrative. Per questo il Palazzo comunale resterà aperto alla cittadinanza anche nella serata di domenica 9 e nel pomeriggio e sera di lunedì 10 giugno.

Tutte le informazioni riguardanti le elezioni europee e amministrative sono reperibili sul sito del Comune di Cesena, in homepage: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/elezioni-europee-e-amministrative-2024/.

Chi vota?

Possono votare per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cesena elettrici ed elettori italiani residenti a Cesena, nonché cittadine e cittadini dell’Unione Europea anch’essi residenti nel Comune di Cesena già iscritti o che abbiano presentato richiesta di iscrizione nella prevista lista elettorale aggiunta entro la data del 30 aprile 2024. Possono votare per le elezioni del Parlamento europeo tutte le elettrici ed elettori italiani residenti a Cesena, nonché cittadine e cittadini dell’Unione Europea anch’essi residenti nel Comune di Cesena già iscritti o che abbiano presentato richiesta di iscrizione nella prevista lista elettorale aggiunta entro la data del 11 marzo.

Cosa occorre per votare?

Per poter votare occorre presentarsi al seggio con: la tessera elettorale; un documento di riconoscimento (carta d’identità o altro documento di riconoscimento con fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, per esempio: patente, passaporto, libretto di pensione, porto d’armi, tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, purché convalidata da un comando militare). I documenti possono essere utilizzati anche se scaduti. In mancanza di documento l’identificazione può avvenire anche attraverso: uno dei membri del seggio che conosca personalmente l’elettore e ne attesti l’identità; la ricevuta della CIE.

Tessera Elettorale

La tessera elettorale viene trasmessa agli elettori al loro indirizzo di residenza una volta effettuata l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune in occasione delle revisioni periodiche. In caso di esaurimento degli spazi di voto, deterioramento, smarrimento o furto della tessera elettorale, per ottenere il rilascio di un duplicato, occorre rivolgersi allo Sportello Facile con un documento di riconoscimento.

Aperture straordinarie ufficio elettorale per rilascio tessere elettorali

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, l’Ufficio Elettorale presso lo Sportello Facile del Comune di Cesena, osserverà oltre ai normali orari, i seguenti orari di apertura straordinaria: venerdì 7 giugno: 8:00 - 18:00; sabato 8 giugno: 8:00 - 23:00; domenica 9 giugno: 7:00 - 23:00. La stessa operazione sarà svolta anche dallo Sportello Facile allestito presso l’Hub di comunità di Borello (piazza San Pietro in Solfrino, 465): sabato 8 giugno: 8:00 - 20:00; domenica 9 giugno 2024: 8:00 - 20:00.