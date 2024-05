Educazione allo sport, centinaia di bambini a Martorano per il saggio finale di Panathlongiochiamo

Nel pomeriggio di sabato 11 maggio 2024 il centro sportivo di Martorano ha ospitato il saggio finale di Panathlongiochiamo 2024, da 28 anni la manifestazione simbolo del Panathlon Club Cesena. Un progetto di gioco sport che negli anni è diventata una piacevole tradizione e un prezioso supporto per le scuole, con insegnanti specializzati a offrire lezioni integrative per l’attività motoria dei giovanissimi. Il saggio finale ha radunato circa 800 bambini che si sono messi in gioco in percorsi ludico-motori.

L’edizione 2024 di Panathlongiochiamo si è svolta sotto la direzione della commissione formata da Carlo Fiumana, Mauro Armuzzi, Giovanni Boschi e Renzo Mancini. Lo staff tecnico era composto da Beatrice Bertacchini (coordinatrice per Cesena), Paolo Ammoniaci, Simone Ceredi, Pietro Ceccaroni, Diego Cucchi, Luca Miserocchi, Iari Vincenzi, Adriana Palma (coordinatrice per Santarcangelo), Beatrice Baldazzi e Irene Santarini. Il progetto è stato rivolto alle scuole materne e alle prime e seconde classi delle scuole primarie di Cesena e circondario, oltre alla Direzione Didattica n.1 di Santarcangelo. Le scuole dell’infanzia coinvolte sono: Calisese, Carducci, Case Finali, Case Missiroli, Fiorita, Montenovo, Pievesestina, Ponte Pietra, Porta Fiume, Porta Santa Maria, Ronta, Torre del Moro, Vigne Parco e Vigne Centro, oltre alla direzione didattica n.1 Santarcangelo. Le scuole primarie invece sono: Borello, Calisese, Carducci, Fiorita, Montiano, Pievesestina, Ponte Pietra, Ronta, Saffi, Saiano, Salvo D’Acquisto, San Vittore, Torre del Moro e Vigne, oltre a Santarcangelo.

La manifestazione è intitolata a Franco Urbini, che ne fu l’ideatore, e a Fulvio Zuccheri, per anni apprezzato istruttore. «È nel ricordo di questi due grandi uomini che il nostro progetto procede sempre più convintamente - dice il presidente del Panathlon Club Cesena Dionigio Dionigi - lo sport è aggregazione e salute per i nostri bambini e ringraziamo per l’appassionato sostegno il Comune di Cesena, Romagna Iniziative, il Credito Cooperativo Romagnolo e Daniele Martini, responsabile del Centro Sportivo di Martorano. Per noi quello di oggi è l’ultimo atto di un tragitto che ha coinvolto circa 2.000 piccoli atleti delle scuole materne e primarie di Cesena e comprensorio. Uno staff nutrito e professionale di insegnanti di discipline sportive ha seguito questa balda e appassionata gioventù facendo squadra, gruppo e aggregazione come solo noi romagnoli sappiamo fare». Nei mesi scorsi i bambini hanno svolto a scuola lezioni di educazione motoria e nel saggio finale di Martorano si sono divertiti con una serie di percorsi.