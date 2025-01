Job&Workers, progetto pilota di Confcommercio Forlì-Cesena e Fipe Confcommercio avviato nel 2023 per rendere più fluido il contatto tra imprese che cercano personale e aspiranti lavoratori e implementare la gestione delle risorse umane, ha collaborato con più di 60 aziende nel territorio nel 2024, in supporto alla ricerca del personale qualificato specialmente per il settore Horeca (profili più richiesti personale di sala e di cucina) e per l’assistenza alle aziende nella gestione delle risorse umane.

“La consulenza e assistenza per le risorse umane - spiega il vicedirettore Confcommercio cesenate Alberto Pesci - è un aiuto notevole per quelle realtà che al momento non hanno una figura interna prevista per l’area Human Resouces, ma che hanno deciso di investire nel benessere e nella centralità dei propri collaboratori”.

“Quest’anno - prosegue Pesci - Job&Workers,ha voluto premiare con un riconoscimento le aziende del comprensorio Forli-Cesena che si sono distinte nella gestione delle risorse umane attraverso il servizio di ricerca del personale e consulenza HR. Il merito è stato attribuito per: rispetto della normativa del Ccnl di riferimento, turnazione studiata ad hoc per permettere un maggiore equilibrio tra vita personale e vita lavorativa, attenzione al clima aziendale e alle necessità di carriera dei collaboratori, formazione e percorso dedicato per le giovani risorse o profili junior, attenzione per il personale a partire dalla fase di colloquio e assunzione”.