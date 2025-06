E45, lavori alle uscite di Mercato Saraceno. Il programma delle chiusure

MERCATO SARACENO. Al via una nuova fase dei lavori di riqualificazione dello svincolo di Mercato Saraceno, lungo la E45 in provincia di Forlì Cesena. Da mercoledì 18 giugno a lunedì 7 luglio, informa l’Anas, sarà chiusa al traffico, in direzione Roma, la rampa in uscita; sempre dal 18 giugno ma fino a lunedì 8 settembre resteranno interdette al traffico le rampe di ingresso e di uscita per chi viaggia in direzione Ravenna. Per entrambe le chiusure sarà possibile usufruire degli svincoli precedenti e successivi di Monte Castello e Bivio Montegelli.