L’Anas informa che a causa dell’ammaloramento del piano viabile, carreggiata temporaneamente chiusa, in direzione Terni, sulla strada statale 3 “Bis Tiberina”, dal km 165,950 al km 166,050 in località Verghereto (Forlì-Cesena). Uscita obbligatoria svincolo Verghereto (km 168,150) e rientro svincolo Canili (km 162,850). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.