È peggiorata dopo l’incidente a Cesena: bimba di 8 anni in Rianimazione al Bufalini

Peggiorano le condizioni di una dei protagonisti dell’incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato nel tratto cesenate dell’A14. Un sinistro del quale molti in città si erano accorti per la contestuale chiusura del tratto autostradale tra Cesena e Valle del Rubicone. Con tutti i veicoli in uscita che si erano riversati sul traffico cittadino ed in particolar modo avevano intasato la Secante.

La famiglia moldava in viaggio sull’A14 è volata fuori strada autonomamente, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto erano state chiamate a soccorso 4 ambulanze e l’eliambulanza del 118 e sul momento per tutti e cinque i coinvolti (per uno dei quali era stata necessaria l’estrazione dalle lamiere del veicolo contorte) non parevano esserci state ripercussioni serie nell’accaduto, Le condizioni però di uno dei bambini trasportati, una bimba di 8 anni, sono peggiorate di giorno in giorno dopo i traumi subiti. Adesso è ricoverata in prognosi riservata nella Rianimazione pediatrica del Bufalini per i postumi dei traumi patiti nell’uscita di strada.