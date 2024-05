È morto Massimo Giunchi, storico patron dell’Osteria da Paco di Borello: lunedì le esequie

È morto Massimo Giunchi. Aveva 66 anni e da tempo combatteva contro una malattia progressiva che lo ha strappato velocemente agli affetti più cari: quelli della moglie, di due figli e dei tanti nipoti. Il suo nome e il suo volto a Bora sono indissolubilmente legati alla gestione dell’Osteria da Paco. Che per tutti a Cesena è sempre stata un punto di riferimento del ben mangiare ma che per i residenti ai confini col Comune di Mercato Saraceno è sempre stato anche un grande punto d’aggregazione: in qualità di bar e tabaccheria. I funerali del 66enne sono calendarizzati per lunedì alle 10 a Borello. La sua famiglia ha chiesto “non fiori” ma eventuali offerte all’Irst.