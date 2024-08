È morto l’architetto Piero Abbondanza: a Cesena fu consigliere comunale Psi con 3 diversi sindaci

La politica cesenate ha perso un suo volto storico. Ieri è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari l’architetto Piero Abbondanza. Aveva 81 anni e lascia i fratelli Giancarlo e Patrizia.

Abbondanza a cavallo tra gli anni ‘90 ed i primi del 2000 è stato protagonista della vita politica ed amministrativa del Comune di Cesena. Socialista, assieme a Massimo Bonavita (all’epoca vice sindaco) l’architetto Abbondanza fu uno dei consiglieri emanazione del partito del garofano, nella seconda parte della legislatura di Edoardo Preger: dal 1995 al 1999. Sia prima che dopo, nella legislatura precedente con sindaco Gallina ed in quella successiva con sindaco Conti, Abbondanza è stato consigliere comunale di maggioranza. I funerali si terranno domattina alle 10 in forma civile, con partenza dall’obitorio della clinica San Lorenzino per il crematorio di Tipano.