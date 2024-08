È morto l’architetto Piero Abbondanza: a Cesena fu assessore e consigliere comunale tra il 1985 ed il 2004

La politica cesenate ha perso un suo volto storico. Lunedì è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari l’architetto Piero Abbondanza. Aveva 81 anni e lascia i fratelli Giancarlo e Patrizia.

Abbondanza a cavallo tra gli anni ‘90 ed i primi del 2000 è stato protagonista della vita politica ed amministrativa del Comune di Cesena. Dal 1986 al 1988 con Piero Gallina sindaco fu assessore ai Lavori Pubblici. Dal 1992 al 1995 con Preger sindaco (era ancora un’epoca in cui gli assessori venivano votati dal Consiglio Comunale) curò le Politiche ambientali, i Trasporti e la Polizia Municipale. Continuantivamente in consiglio comunale dal 1985 al 2004, fino al 1985 era all’interno del gruppo Psi, poi passò fino al 1999 al Patto Democratico e da qui al 2004 era in forza ai Ds.

I funerali si sono tenuti questa mattina alle 10 in forma civile, con partenza dall’obitorio della clinica San Lorenzino per il crematorio di Tipano.