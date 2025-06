È morto Giambattista Meneghetti, guida degli astrofili: oggi a Cesena il funerale

Con profonda tristezza il Gruppo Astrofili Cesenati ricorda la scomparsa dell’amico Giambattista Meneghetti, venuto a mancare lunedì. Le esequie partiranno oggi alle 10:30 dall’obitorio del Bufalini per concludersi con la tumulazione alle 11 al cimitero di Gattolino.

«Fondatore dell’Associazione nel lontano 1987, Giambattista ne è stato per molti anni l’anima e il principale animatore, contribuendo in maniera straordinaria alla crescita e alla vitalità del Gruppo. Con la sua instancabile passione per l’Astronomia e la Fisica - spiegano gli amici del Gruppo Astrofili di Cesena - la profonda competenza e una straordinaria sensibilità verso il prossimo e la natura, Giambattista ha lasciato un’impronta indelebile in chiunque lo abbia conosciuto. Persona mite e riservata, ma sempre gentile e disponibile con tutti, ha dedicato tempo ed energie innumerevoli alla divulgazione scientifica nelle scuole di ogni grado trasmettendo a generazioni di giovani la passione e l’amore per il cielo e la conoscenza. Instancabile nel promuovere e organizzare le attività, ha donato al nostro Gruppo entusiasmo, professionalità, impegno e una costante presenza su cui si poteva sempre contare.

Giambattista ci mancherà profondamente, ma il suo esempio e la sua dedizione continueranno a illuminare il cammino del nostro Gruppo, come una stella gentile nel cielo che tanto amava osservare».

«È venuto a mancare il mio professore di Fisica delle superiori - spiega Massimo Baldazzi (Consigliere Astrofili Soglianesi “Vega”) - È stato il mio professore preferito e una guida insostituibile che mi ha trasmesso la passione per la Fisica e la bellezza delle leggi che governano il nostro universo. É stato anche colui che mi ha insegnato a riconoscere le costellazioni e le stelle nel cielo e grazie a lui ho potuto partecipare a un corso di astronomia organizzato con la sua Società Astrofili Cesenati già nel 1992. Lo ricorderò sempre con affetto e riconoscenza».

«Un altro di noi che per un po’ abbiamo creduto che fosse eterno. Un pensiero e un abbraccio ideale a lui, agli amici che lo conoscevano e che hanno collaborato con lui. Un grande Maestro» è il ricordo di Oriano Spazzoli collaboratore Associazione Ravennate Astrofili Rheyta - Planetario di Ravenna e Associazione Astronomica del Rubicone.

«Chiunque si presentasse presso la sede, in occasione dell’apertura settimanale, diveniva automaticamente socio del Gruppo Astrofili Cesenati. Era lui stesso a versare la quota associativa simbolica di 0,01 euro; un modo sicuramente inusuale di accogliere tutti».

A ricordare questa consuetudine è Matteo Montemaggi, presidente Associazione Astronomica del Rubicone e responsabile della Commissione Didattica Uai.

«Il professor Meneghetti era solito sedersi e iniziare a condividere le sue letture più recenti. Una figura “vecchio stampo” con una grande capacità comunicativa, supportata da profonda conoscenza e competenze trasversali, così come ci si aspetta da un docente di scuola secondaria. è stato indubbiamente l’anima pulsante del Gruppo Astrofili Cesenati, avendo saputo cavalcare gli anni d’oro dell’astrofilia, gli anni ottanta e novanta».