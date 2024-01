È morto a San Mauro Mare Aurelio “Luciano” Gobbi: politico, ristoratore e coordinatore di tanti storici dancing della Riviera

Dopo alcuni anni di malattia ieri notte, all’età di 82 anni, è morto Aurelio Gobbi, conosciuto da tutti come “Luciano”: circondato dai suoi familiari, nella sua abitazione ubicata in via Panzini 23, a San Mauro Mare.

Luciano era molto conosciuto in tutta la zona del Rubicone per la sua attività nel mondo della ristorazione, dell’intrattenimento e della politica. L’82enne, a metà anni ‘60, aveva aperto e gestito con la sua famiglia, il ristorante “da Ida”; il locale, fu realizzato al piano terra della propria abitazione ed è stato attivo, per una quindicina di anni, durante l’estate. In quel periodo Luciano, si è interessato anche alla politica, è stato membro della segreteria del Partito Socialista Italiano e per due legislature, ha ricoperto la carica di consigliere comunale a San Mauro Pascoli. Verso la fine degli anni ‘70, per una quindicina di anni, è stato il direttore di dalla, dell’Arlecchino, un dancing storico della riviera, realizzato proprio sulla spiaggia sammaurese (da anni questa area è uno degli stabilimenti balneari della località turistica balneare). All’Arlecchino, si sono divertiti ed innamorati migliaia di giovani italiani e stranieri, al suono delle orchestre rigorosamente dal vivo.

Tanti anche gli artisti, che hanno calcato il palco dell’Arlecchino, come Claudio Villa, Nilla Pizzi, tra questi anche il re dei presentatori Mike Bongiorno.

In quegli anni, anche i presentatori si esibivano in tutta Italia con un loro show. Nel fare il suo ingresso all’Arlecchino, accompagnato dai carabinieri e dagli agenti della polizia municipale, tra due ali di folla festante, tre giovani lombardi aggredirono Mike, con alcuni calci. I ragazzi, dopo un breve inseguimento, furono bloccati dalle forze dell’ordine ed alla fine del suo show, il Mike nazionale, volle incontrare personalmente nella caserma del carabinieri i tre giovani turisti lombardi e dopo aver ascoltato il perché della loro bravata, decise di non denunciarli. “L’aggressione” a Mike Bongiorno, all’epoca uno dei personaggi più in voga del mondo dello spettacolo, fece il giro d’Italia e furono tantissime le testate giornalistiche, in modo particolare i settimanali, che diedero ampio risalto a questo fatto. Quando l’Arlecchino, chiuse i battenti, Luciano continuò ad occuparsi del mondo del divertimento, ricoprendo sempre il ruolo di direttore alla discoteca People’s club, altro storico locale sanmaurese, legato agli anni d’oro del turismo della Romagna. La discoteca People’s club, si trovava proprio di fronte al dancing Arlecchino.

Luciano, lascia la moglie Teresa, i figli Giovanni, Mariapia, Federica, Carlo, Chiara e Gianluca. Nonché i suoi nipoti. Il funerale, avrò luogo lunedì 29 gennaio, alle ore 15.00, nella Chiesa di Santa Maria Goretti a San Mauro Mare. Per espressa volontà della famiglia, non si chiedono fiori, ma eventuali offerte a favore dell’Associazione Sclerosi Multipla.