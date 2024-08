È morto a 99 anni “nonno Pippo” Calbi: una delle ultime memorie della Resistenza a Cesena

È morto Primo Calbi, “nonno” Pippo di Bagnile, a 99 anni già compiuti era in questa zona l’ultima memoria vivente della Resistenza. A Bagnile di Cesena, dove era nato nel marzo 1925 e dove ha sempre abitato, ha continuato a sostenere con tutta la sua volontà e la sua forza la scelta giovanile per la libertà e la democrazia contro la guerra come fervente antifascista.

Iscritto fin dal 1945 all’Anpi, come alla Cgil e al Pci prima, fino al Pd Partito Democratico di oggi.

Primo Calbi lascia le figlie Maria e Donatella, i nipoti Samantha, Erica e Michele. Le esequie sono previste per domani alla 15 con partenza dal Bufalini per i circolo di Bagnile in via Rovescio. Di qui il corteo fino al cimitero. Eventuali offerte a suffragio verranno donate all’Irst di Meldola.