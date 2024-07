È morta Lara Caporali: cofondatrice de “Il Ponte Vecchio” a Cesena

È morta ieri Lara Caporali: moglie di Roberto Casalini e cofondatrice della società editrice “Il Ponte Vecchio”. Aveva 83 anni.

Della nota casa editrice cesenate “di famiglia” Lara Caporali era forse il volto meno noto al pubblico esterno. Ma l’avventura editoriale della famiglia Casalini prese il via il 1° aprile 1992, poco più di 30 anni fa, e vedeva già la formazione “al completo” composta da Roberto, direttore editoriale, i figli Marzio e Luca in prima linea e Lara Caporali, amministratrice dell’editrice, nonché madre e moglie dei Casalini.

Il funerale dell’83enne è stato programmato per le ore 10 del prossimo martedì, alla chiesa parrocchiale di San Rocco, posta a non molta distanza dalla residenza e dalla casa editrice che fu, come tutti in quella zona, pesantemente colpita dall’alluvione 2023.