“È molto bello, grazie”: Papa Francesco ringrazia gli alunni della Dante Alighieri di Cesena per il cartellone in regalo VIDEO GALLERY

Quella di mercoledì è stata una mattinata molto speciale per gli alunni della quinta A della scuola primaria Dante Alighieri di Cesena, in gita per due giorni a Roma. I giovanissimi cesenati hanno partecipato all’udienza generale di Papa Francesco in piazza San Pietro, un appuntamento prenotato per tempo grazie all’interessamento del segretario del vescovo Luciano Veneri. Dopo avere passato la giornata di martedì a visitare la città eterna, mercoledì mattina i ragazzi della Dante Alighieri hanno assistito all’udienza da una postazione davvero speciale, in alto sul sagrato al fianco del Papa che salutava fedeli provenienti da tutto il mondo. Accompagnati dagli insegnanti Luca Ronconi, Silvia Severi, Raffaella Grana e da sei genitori, al termine dell’udienza i bambini hanno avvicinato il Papa, srotolando un cartellone che avevano preparato in regalo per lui. Il maestro Luca ha presentato la classe e con la consueta cortesia e umanità, Francesco si è complimentato con i ragazzi: “Ma l’avete fatto voi? È molto bello, grazie”.