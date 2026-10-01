Cesena, è malato gravemente e dorme in auto: “Mi salvano la musica e il Cesena Calcio”

Da più di un anno vive in macchina, senza lavoro e in condizioni di grave malattia. A fare i conti con questa situazione è Thomas Toschi, 49enne cesenate.

La vita di Thomas prende una svolta nel 2018, quando inizia ad ammalarsi. Negli anni successivi fa sempre più fatica a lavorare e lentamente abbandona il suo impiego fisso. Poi nell’agosto del 2025 la scoperta della malattia: «Mentre stavo lavorando ho iniziato a sentirmi male, provando stanchezza. Così sono andato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove non riuscivo neanche a fare due passi, e da lì mi hanno trasferito al Sant’Orsola di Bologna». Il risultato degli esami fa gelare il sangue: «Mi hanno diagnosticato una polmonite bilaterale, una patologia aneurismatica all’aorta e una broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) giunta al quarto stadio Gold». E pensare che solo una settimana prima Thomas aveva suonato il suo basso al Rockin’1000.

Per lui era prevista un’operazione, ma a causa delle condizioni dei suoi polmoni, il chirurgo e l’equipe del Sant’Orsola non se la sono sentita di procedere con l’intervento al cavo aortico.