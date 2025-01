Durante la festa di paese a Carpineta di Cesena i ladri saccheggiano le case e portano via fucili da un armadio blindato

Non è la prima volta che succede. In passato erano stati portati via valori in oro, questa volta invece a sparire sono stati dei fucili: un elemento di pericolo in più che ha richiamato immediatamente sul posto le forze dell’ordine.

I ladri sono tornati nuovamente in azione, a distanza di tre anni, durante la festa che i residenti di Carpineta organizzano per l’Epifania. Nel parco e nella piazzetta a ridosso della chiesa, ogni anno “per la befana” arrivano gruppi di pasquaroli e dalle 16:30 fino a sera la consuetudine è quella di far festa tutti assieme.

Una tradizione, che evidentemente, conoscono fin troppo bene anche i ladri, che approfittando delle case dei residenti vuote durante questa festa, non è la prima volta che rubano. Un furto era stato assestato 3 anni fa dove in un’abitazione posta a poche centinaia di metri di distanza dalla festa, con i proprietari che stavamo partecipando all’evento, erano stati portati via contanti e gioielli trovati in casa. Questa volta, nella stessa abitazione, i soliti ignoti hanno forzato l’armadio blindato e portato via i fucili da caccia del proprietario. In serata, rientrati a casa, una volta scoperto il furto, dell’accaduto è stata avvisata la polizia, che si è recata sul posto per raccogliere i primi elementi da portare alle indagini per tentare di rintracciare sia i ladri in fuga che le armi da fuoco sottratte.