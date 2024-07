“Due nuovi invasi a Quarto e a Castrocaro”: approvato alla Camera l’ordine del giorno di Alice Buonguerrieri

Due nuovi invasi nella provincia di Forlì-Cesena. Li prevede l’ordine del giorno presentato dalla parlamentare romagnola di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri, e approvato, al Dl Infrastrutture. Si tratta, spiega, di due invasi “particolarmente strategici per il nostro territorio”: il primo nel lago di Quarto tra il Comune di Sarsina e di Bagno di Romagna e l’altro a Pieve Salutare nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. La ricaduta sul territorio romagnolo è di “particolare rilevanza - aggiunge - sotto ogni punto di vista a cominciare da quello della messa in sicurezza del territorio, proprio alla luce dell’alluvione del maggio 2023, nonché delle riserve idriche preziose anche per il settore agricolo e, contestualmente, dell’indotto economico e turistico”. Dunque, conclude, “ancora una volta il governo Meloni, accogliendo quest’ordine del giorno, ha dimostrato di essere particolarmente attento alle istanze e alla sicurezza idrogeologica del nostro territorio”.

Approvando questo ordine del giorno quindi, il Governo si assume l’impegno politico di realizzare uno studio di fattibilità per le due opere.