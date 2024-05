Due giorni di balli latini all’insegna dell’inclusione in piazza Della Libertà a Cesena

I balli latini sbarcano in piazza della Libertà con una due giorni di ritmo, divertimento ed inclusione.

Lo spazio è stato prenotato principalmente per i saggi di fine anno dalla Scuola di ballo Havana Club Latino di Martorano. Nei progetti (bel tempo permettendo) i saggi di fine anno di tutti i gruppi si svolgeranno nella serata di domani quando piazza della Libertà si colorerà di luci ed abbellirà di suoni e coreografie dalle 20:30 a mezzanotte.

Protagonisti saranno tutti i gruppi di ballo della scuola, da quelli formati dai piccoli, passando per giovani ed adulti. Per la prima volta in piazza ci sarà anche il nutrito gruppo di ragazzi e ragazze disabili che svolgono annualmente attività all’interno della scuola. Il gruppo al completo (oltre una quindicina i partecipanti nella consuetudine invernale) porterà al saggi coreografie provate anche assieme a tutti gli altri della scuola di ballo ed in qualche caso anche con parenti e genitori protagonisti e non solo nel ruolo di accompagnatori. All’insegna del divertimento e dell’inclusività nell’attività di ballo.

Se il meteo sarà clemente i saggi si svolgeranno domani sera concludendosi a mezzanotte. In caso di maltempo verranno spostati a domenica dove per ora (sempre dalle 20:30 alle 24) la piazza, a saggi già svolti, sarà invece “occupata” da una serata dall’insegna della promozione dei balli latini. Dj set (con Giovanni alla voce e Griso Dj) accompagnati dalla possibilità di ballare assieme salsa e bachata. Alla presenza della scuola primi passi e dell’animazione degli istruttori della scuola di ballo Havana Club Latino.