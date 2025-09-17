Droga da spacciare al minuto a Cesena: 60enne condannato a 3 anni

Hashish e cocaina pronti per essere commercializzati. S.V., 60enne cesenate, è stato condannato a tre anni di reclusione per direttissima dopo le manette che erano state strette ai suoi polsi alla fine di agosto.

L’uomo era sparito dai radar della polizia da più di 10 anni ma gli agenti del Commissariato lo hanno nuovamente bloccato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Nel suo passato ci sono condanne (anche fino a 6 anni di reclusione) per ambiti come lo sfruttamento della prostituzione, insieme ad altri coimputati allora all’interno di quello che era un noto locale della estrema periferia forlivese. Ma nei suoi pregressi ha anche il coinvolgimento in trasporti di stupefacenti in camion di latticini che arrivavano in Romagna dalla Campania e nel 2012 fecero clamore gli ulteriori due anni di pena ricevuti dopo che venne trovato con la droga mentre era ancora in regime di sorveglianza speciale.

In questa ultima vicenda, nel corso dell’attività di monitoraggio del territorio portata avanti dalla polizia, gli investigatori si sono accorti che S.V. era tornato attivo nel commercializzare sia coca che hashish.

Per le accuse ribadite in aula dalla Procura (il pm ieri in udienza era Daniela Pesaresi) il 60enne stava gestendo una fitta rete di clienti che veniva accontentata tramite rapide consegne che lui realizzava ad ogni ora, muovendosi con la sua vettura.

Quando i poliziotti lo hanno fermato in auto aveva diverse dosi di cocaina e hashish già suddivise e pronte per la cessione. Dalla successiva perquisizione domiciliare gli è stata rinvenuta altra sostanza per un totale di circa 33 grammi di cocaina e più di mezzo chilo di hashish. Ieri il rito direttissimo nell’aula del giudice Monica Galassi dove l’uomo (difeso dall’avvocato Lorenzo Alessandroni) è stato condannato in rito Abbreviato a tre anni ed 8mila euro di multa. Li sconterà ai domiciliari: nell’abitazione siciliana di una sua parente.