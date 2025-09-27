Dopo le dimissioni di Piraccini, spunta una trattativa per spostare il Macfrut a Parma

Cesena
Renzo Piraccini insieme al ministro Francesco Lollobrigida
Renzo Piraccini insieme al ministro Francesco Lollobrigida

Non solo le dimissioni di Renzo Piraccini, giunte nel giorno di Fattore R, l’appuntamento economico annuale di riferimento a livello romagnolo. A rendere ancora più incandescente il clima, la scoperta di una trattativa per il passaggio del Macfrut, o di parte di esso, con la Fiera di Parma. Nel prossimo cda dell’ente fieristico emiliano, infatti, all’ordine del giorno c’è l’esame della proposta di inserire dentro “Tuttofood” o “Cibus” la parte agroalimentare della storica manifestazione cesenate, in programma dal 21 al 23 aprile a Rimini. Trattativa di cui né i soci né gli altri amministratori pare sapessero nulla.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui