Dopo le dimissioni di Piraccini, spunta una trattativa per spostare il Macfrut a Parma

Non solo le dimissioni di Renzo Piraccini, giunte nel giorno di Fattore R, l’appuntamento economico annuale di riferimento a livello romagnolo. A rendere ancora più incandescente il clima, la scoperta di una trattativa per il passaggio del Macfrut, o di parte di esso, con la Fiera di Parma. Nel prossimo cda dell’ente fieristico emiliano, infatti, all’ordine del giorno c’è l’esame della proposta di inserire dentro “Tuttofood” o “Cibus” la parte agroalimentare della storica manifestazione cesenate, in programma dal 21 al 23 aprile a Rimini. Trattativa di cui né i soci né gli altri amministratori pare sapessero nulla.