Dopo il pomeriggio di caos sulla E45 per fuoco e ghiaccio, a Verghereto ora la strada è chiusa

Ghiaccio e fuoco hanno portato caos sulla E4 a Verghereto. Tutto è iniziato verso le 17 di ieri quando è partito dall’autista di un tir carico di alimentari l’sos per un incendio che ha coinvolto la motrice. Un mezzo pesante la cui motrice è stata completamente divorata dalle fiamme anche perché i soccorsi erano nel frattempo impossibilitati ad arrivare. I mezzi dei vigili dle fuoco in direzione sud sono rimasti incastrati nel traffico bloccato da un incidente tra due veicoli causato dal ghiaccio. Ben presto anche la corsia nord si è poi bloccata. Sempre per un altro impatto causato dal ghiaccio e tra due vetture.

Ora a causa del un mezzo pesante in avaria, è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Terni, lungo la strada statale 3 Bis “Tiberina”, al km 167,900. Si segnala l’uscita obbligatoria allo svincolo Verghereto (km 168,500) e il rientro allo svincolo Canili (km 162,850). Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione lungo la statale nel più breve tempo possibile.